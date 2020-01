VIDEO | Conor McGregor et Donald Cerrone s’affrontent pour la première fois

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Conor McGregor et Donald «Cowboy» Cerrone se sont affrontés lors de leur premier affrontement hier soir à la fin de la conférence de presse de l’UFC 246.

L’un des aspects les plus notables de la soirée a été la manière dont McGregor a pu se conduire. L’Irlandais n’a pas poursuivi Cerrone à un niveau personnel, il n’a pas essayé de devenir physique, et il ressemblait à un homme différent par rapport à certaines de ses apparitions passées lors de conférences de presse comme celles-ci.

Cependant, le moment que tout le monde attendait est survenu immédiatement après la fin de l’événement lorsque Dana White a réuni McGregor et Cerrone pour leur tout premier affrontement avant l’événement de samedi soir.

Voir ci-dessous (via @ufc sur Instagram).

McGregor et Cerrone semblaient calmes et confiants lorsqu’ils se regardaient avant de poser ensemble pour les médias et les fans présents. Ils se sont serré la main et se sont séparés, ce qui résumait le thème de la nuit: le respect.

“Cowboy” était clairement surpris et heureux de voir comment McGregor se comportait, mais bien sûr, avec deux jours avant la nuit de combat, il reste encore beaucoup de temps pour que le Conor d’autrefois apparaisse.

Les événements de la semaine de combat restants incluent la journée des médias demain, à laquelle les deux hommes devraient participer, ainsi que les pesées vendredi.

Il sera fascinant de voir comment les choses se déroulent à Las Vegas et comment elles finissent par avoir un impact sur l’héritage de l’UFC 246 dans les années à venir. Cela pourrait facilement marquer la fin de Conor McGregor en tant qu’étoile de haut niveau, mais à l’autre bout du spectre, cela pourrait également être le moment où il a annoncé son retour de la manière la plus spectaculaire imaginable.

Pour l’instant, les fans peuvent simplement être heureux que la conférence de presse ait été beaucoup plus civilisée que tout le monde aurait pu l’imaginer.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/01/2020.