Vidéo: Conor McGregor parle à de jeunes combattants en Ukraine, admire la nouvelle ceinture UFC – «C’est le niveau suivant»

Avant que la pandémie de COVID-19 en cours ne mette un terme à la vie quotidienne et à la capacité de parcourir le monde sans restriction, l’ancien champion de l’UFC Conor McGregor a pris du temps hors de son horaire pour parler avec de jeunes combattants en Ukraine.

McGregor, qui a fait de son mieux pour aider l’Irlande à surmonter le coronavirus répandu, a récemment effectué un voyage en Ukraine pour visiter la nouvelle académie de combat Parimatch. «Notorious» a non seulement eu l’occasion de découvrir le nouvel établissement de première main, mais il a également prononcé un discours inspirant sur sa propre éducation au combat à la collection de jeunes combattants présents.

La visite peut être vue dans le lecteur vidéo ci-dessus gracieuseté de The Mac Life.

En entrant dans la nouvelle académie de combat Parimatch, McGregor a aperçu la ceinture UFC remaniée introduite en 2019 et a dû y regarder de plus près. Rappelez-vous, bien qu’il soit un ancien champion poids plume et poids léger de l’UFC, McGregor n’a jamais mis la main sur l’une de ces nouvelles bracelets en or. Il espère changer cela avec une campagne 2020 réussie.

“Oh oui, je vais avoir un de ces bébés”, a déclaré McGregor en frappant la ceinture drapée sur son épaule. “Ne vous y trompez pas.”

Après avoir vérifié la nouvelle ceinture UFC, McGregor a fait son chemin dans l’académie de “prochain niveau”. C’est là qu’il a prononcé son discours devant les jeunes combattants ukrainiens et a reconnu qu’il aurait pu devenir champion du monde de trois poids s’il avait grandi dans une installation ultramoderne comme celle-ci.

“Avons-nous de futurs champions UFC ici?” demanda McGregor. «L’Ukraine a un fond de boxe phénoménal, une histoire de boxe phénoménale. Et je ne doute pas maintenant de voir cela et de voir les installations que Parimatch a construites que l’Ukraine aura une forte présence dans les arts martiaux mixtes à l’avenir. »

Ensuite, McGregor a été vu en train de signer des gants MMA, de prendre des photos, de distribuer de la marchandise et de parler avec les personnes qui ont rendu possible la nouvelle académie de combat Parimatch, leur faisant savoir que vous devez “investir dans l’avenir”.

McGregor, qui a rattrapé le temps perdu, a été vu pour la dernière fois assommer Donald «Cowboy» Cerrone en seulement 40 secondes à l’UFC 246 en janvier dernier. Il s’agissait de la première victoire de «Notorious» depuis le retrait du titre UFC léger d’Eddie Alvarez à l’UFC 205 en 2016.