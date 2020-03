Vidéo | Conor McGregor publie une déclaration après le verrouillage en Irlande

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Conor McGregor a publié une déclaration au public irlandais suite à la confirmation que la nation irlandaise se dirigera vers le verrouillage.

Au cours des dernières semaines, l’épidémie de coronavirus s’est propagée comme une traînée de poudre dans tout le continent européen – et partout dans le monde. En Irlande, au moment où nous écrivons, il y a eu 2 121 cas confirmés avec 22 décès.

Un homme qui a particulièrement parlé de la nécessité pour l’Irlande d’entrer dans un état de verrouillage n’est autre que la star de l’UFC Conor McGregor.

Mon adresse ☘️. Le compte à rebours est lancé! https://t.co/BJIwcJqRte

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 28 mars 2020

McGregor a publié la déclaration suivante après avoir été confirmée par le Premier ministre irlandais Leo Varadkar que la nation devait “renoncer à ses libertés” au nom du respect du verrouillage.

«Bonjour à tous, bonjour l’Irlande. Nous sommes maintenant entrés dans un blocage plus substantiel, et je suis heureux de le voir. Vous voyez, si vous n’entrez pas dans le jeu, vous ne pouvez pas le gagner. Nous sommes maintenant entrés dans ce jeu, et avec le strict respect des méthodes, nous allons gagner. Au public irlandais – nous devons respecter la législation présentée ce soir par nos dirigeants. Pas plus de deux kilomètres de la maison, pas de voyage non essentiel et fermeture complète de toutes les affaires non essentielles. Maintenant, plus que jamais, nous devons respecter cela, et je prie pour la santé et la sécurité de notre pays. Le sort de nos vies et de celles de nos proches en dépend. Ensemble, nous devons encourager les séances d’entraînement à domicile et nous devons encourager des plans de nutrition sains pour stimuler le système immunitaire.

Conor McGregor a ensuite expliqué plus en détail comment rester en forme à la maison, avant de déclarer qu’il pensait que les aéroports devraient être fermés pour tout autre chose que pour des raisons essentielles. Il pense également que le gouvernement devrait utiliser ses forces de défense aux côtés de la Garda (le service de police en Irlande).

«À la nation – respectez ces mesures impeccablement et préparez-vous pour cinq semaines. Après cela, nous sommes libres. Cinq semaines pour la liberté. Nous pouvons le faire. Le compte à rebours commence maintenant. Dieu nous accélère tous. »