Vidéo: Conor McGregor vs Cowboy Cerrone final staredown from UFC 246 pes ins

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) a tenu son spectacle de pesée cérémonielle vendredi soir pour l’événement Conor McGregor vs Donald Cerrone dirigé par Donald Cerrone (PPV), prévu pour l’UFC 246 demain soir (samedi 18 janvier). 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Regardez la rediffusion vidéo complète ici.

Comme pour tout événement de pesée publique, la promotion a demandé à chaque tête d’affiche de s’affronter à la fin des festivités de changement d’échelle (intégrées ci-dessus). Si vous recherchez la liste complète des poids officiels, qui comprend un épisode de poids de paille rayé, consultez les résultats de pesée précoce (et officielle) de l’UFC 246 ici.

