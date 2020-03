VIDEO | “Cowboys” Donald Cerrone et Alex Oliveira partagent un moment à l’UFC 248

Les favoris des fans, Donald Cerrone et Alex Oliveira, ont partagé un moment sympa après la victoire par décision partagée du Cowboy brésilien sur Max Griffin à l’UFC 248.

Comme on le voit dans la vidéo ci-dessous fournie par UFC.com, Alex a croisé le chemin de Donald en sortant de l’Octogone. Cerrone était présent en tant que fan et avait en fait une bière. Les deux ont échangé des plumes pour leurs chapeaux et partagé une accolade. Vérifiez-le:

Les Cowboys doivent se surveiller! 🤠 # UFC248 pic.twitter.com/UApp3KcJOE

– UFC (@ufc) 8 mars 2020

Alex Oliveira (20-8-1 MMA) a cassé un skid perdant de trois combats avec la victoire de ce soir à l’UFC 248.

Avant la victoire, le Brésilien venait de subir des revers de décision face à Nicolas Dalby et Mike Perry, qui ont été précédés par une perte de soumission à Gunnar Nelson.

Quant à Donald Cerrone, le «Cowboy» américain vient de subir une défaite dévastatrice au premier tour contre Conor McGregor lors de l’UFC 246 de janvier à Las Vegas.

La défaite a marqué le troisième rang consécutif de Cerrone, car il avait précédemment subi des pertes d’arrêt contre les prétendants éternels poids légers Justin Gaethje et Tony Ferguson respectivement.

Avant la séquence difficile, Donald Cerrone menait une séquence de trois victoires consécutives, qui comprenait des victoires sur Mike Perry, Al Iaquinta et Alexander Hernandez.

Cerrone n’a pas été réservé pour un autre combat depuis qu’il a perdu McGregor lors de l’UFC 246, mais connaissant «Cowboy», il retournera probablement à l’action bientôt.

Que pensez-vous du moment cool partagé entre “Cowboys” Donald Cerrone et Alex Oliveira à l’UFC 248? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

