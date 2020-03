Vidéo: Dana White éclate dans une tirade blasphématoire après que des «scumbags» signalent des licenciements potentiels à l’UFC

Endeavour, société mère de l’UFC, a envoyé mercredi une note de service interne pour annoncer 250 licenciements dans ses multiples portefeuilles d’activités.

Dans le rapport original de Variety, le titre mentionnait l’UFC. Donc, ces médias de sports de combat avec les doigts plus rapidement que les miens ont couru avec l’histoire, qui a ensuite été modifiée pour omettre toute mention de l’UFC.

Mais il est beaucoup plus facile de s’en prendre au petit gars, alors le président de l’UFC, Dana White, a fait une vidéo tirade pour saccager le “branleur” qui a osé publier ce qu’un média plus grand et plus traditionnel a d’abord rapporté sur la situation à Endeavour.

“Littéralement, ces scumbags écrivent des mensonges”, a déclaré White sur Instagram en direct. “Et ce gars s’en réjouissait et disait des trucs comme” Hé Dana, tu as des patrons maintenant et tu devrais vérifier avec eux … “Non, je n’en ai pas. Vous ne savez rien de cette putain de situation, et vous ne savez certainement rien du sport, vous vous branlez. “

Une chose que nous savons, c’est que les Blancs ne mentiraient pas ou ne tromperaient jamais … oh attendez.

“Je l’ai déjà dit, merde, personne ne perdra son emploi à l’UFC”, a poursuivi White. «Personne ne sera licencié, ça ne va pas arriver. L’autre côté d’Endeavour a licencié certaines personnes. Je ne licencie personne. CA ne va pas arriver.”

Et en plus, vous ne pouvez pas licencier des entrepreneurs indépendants.