Vidéo: Dana White électrifie la foule lors du rassemblement Trump – «Nous devons gagner à nouveau cette élection»

Difficile de croire que cela fait près de quatre ans que Donald Trump a été élu président des États-Unis, mais nous voici en 2020 en préparation pour les prochaines élections et “The Donald” fait campagne pour un autre long mandat.

Malheureusement, il pourrait bien comprendre, parce que les démocrates ne semblent pas pouvoir s’entendre. Compte tenu de tout le ventre qu’ils ont fait depuis la fin de 2016, on pourrait penser qu’ils seraient plus préparés, ou du moins plus unis, à l’approche de novembre.

“Bon homme, très fidèle et très bon ami”, a déclaré le président de l’UFC Dana White à ses partisans du Colorado. «Je vois beaucoup de choses de M. Trump que le public ne voit pas, et les gens qui m’entourent chaque jour voient comment cet homme me traite comme un ami et d’autres personnes avec lesquelles il est ami. C’est un combattant, il aime ce pays, il fait de grandes choses pour ce pays, et nous devons encore gagner cette élection, mesdames et messieurs. »

White était une voix majeure de la présidence Trump en 2016 et a prononcé un discours passionné à la Convention nationale républicaine (regardez-le ici). White et Trump faisaient auparavant des affaires à Atlantic City, à l’époque où le MMA n’était toujours pas autorisé à New York, entre autres, à forger une amitié à vie dans le processus.

Rendez-vous aux urnes.