Vidéo: Dana White envoie un message «étonnant» à un ancien combattant de l’UFC combattant le coronavirus en tant qu’infirmière de première ligne

L’ancien poids plume de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Phillipe Nover, qui a été présenté aux fans d’arts martiaux mixtes (MMA) en tant que «le prochain Anderson Silva» lors de son passage à The Ultimate Fighter (TUF) 8, est maintenant infirmier à plein temps. pandémie de coronavirus en première ligne à New York.

Et tandis que Nover, 36 ans, n’a pas vu l’intérieur de l’Octogone depuis plus de trois ans, le président de la promotion Dana White n’a pas oublié “The Filipino Assassin” et a récemment envoyé à TMZ Sports un message de respect pour le “stud” de la santé.

«Phillipe, Dana ici. J’entends toutes les choses incroyables que vous faites sur les lignes de front à New York “, a déclaré White (transcrit par Nolan King). “Tu es génial, gamin. J’ai tellement de respect pour vous, pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui font partie des premiers intervenants et du personnel médical qui prennent soin de tout le monde et se mettent en danger pour aider les autres. Vous étiez un étalon sur «TUF», et apparemment, vous êtes toujours en train de botter le cul, mon ami. Félicitations et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour tout le monde. À bientôt.”

Nover (11-8-1) a terminé deuxième sur TUF 8 derrière Efrain Escudero et a échoué dans des combats consécutifs après avoir été rappelé au début de 2009. Cela a conduit à une course de 5-2 sur le circuit régional – qui comprenait un arrêt au stand à Bellator MMA – avant un deuxième passage à l’UFC de 2015-17.

“Wow, c’est un excellent message”, a répondu Nover. “Je ne m’attendais pas à ça. C’est incroyable. Je suis content que le message soit là. Il a toujours été très favorable à ma carrière, même à l’UFC. C’est un message incroyable. Cela vient du patron. C’est génial. Merci, Dana. “

Nover a été vu pour la dernière fois lors d’un effort perdant contre Rick Glenn à l’UFC 208 à New York.