VIDEO | Dana White s’étrangle en discutant de l’altruisme avec Robert Whittaker

L’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Robert Whittaker, devait retourner dans la cage en face de Jared Cannonier à l’UFC 248, mais a malheureusement été forcé de quitter le contenu avec des problèmes personnels.

S’adressant à Submission Radio avant l’UFC 246 ce week-end, le président de l’UFC, Dana White, a abordé ces problèmes personnels. Bien qu’il n’ait pas divulgué ce que Whittaker traverse, il a félicité l’ancien champion pour son altruisme et a même semblé un peu étouffé lorsque le sujet a été abordé.

“Permettez-moi de vous le dire ainsi”, a déclaré White lorsqu’on lui a demandé pourquoi Whittaker s’était retiré de l’UFC 248. “C’est personnel pour Whittaker. Si Whittaker veut en parler, il le peut, mais je vous le dis, lorsque vous parlez de quelqu’un dont les priorités sont au bon endroit, qui est complètement désintéressé et qui est au fond un bon être humain, c’est Robert Whittaker.

«La raison pour laquelle Robert Whittaker ne se bat pas dans ce combat est l’une des choses les plus altruistes que j’ai vues dans ma vie. C’est un homme bon, c’est un bon être humain, et j’ai beaucoup de respect pour lui. Bonne chance à lui dans ce qu’il a à faire en ce moment. Je ne peux pas mettre des mots et exprimer ce que je ressens à propos de Robert Whittaker. Il est la vraie affaire, mec. “

Lorsqu’on lui a demandé quand Whittaker pourrait à nouveau se battre, White a répondu qu’il n’était pas sûr.

“Vous devez lui poser cette question”, a déclaré le patron de l’UFC. “Il a affaire à des problèmes personnels, à ce qu’il fait et à la façon dont il s’en occupe … J’ai tellement de respect pour lui.”

À ce stade, Robert Whittaker n’a pas dit grand-chose sur sa sortie de l’UFC 248, mais il a fait une brève déclaration après l’annonce de son retrait de la carte.

«Je suis désolé pour tous mes amis, supporters et famille de ne pas avoir pu se battre en mars. Beaucoup de choses se sont passées au cours des 13 derniers mois et je dois prendre du temps maintenant pour être avec ma famille, ralentir les choses et me recentrer. », A écrit Whittaker sur Instagram. “Désolé pour tout le monde, mais je reviendrai. Le meilleur est à venir.”

Bien que nous soyons tous sans aucun doute curieux de savoir ce que Whittaker traverse, respectons sa vie privée pendant ce qui semble être une période difficile.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/01/2020.