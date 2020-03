Vidéo | Darren Till se glisse dans les DM d’Israël Adesanya avec un avertissement féroce

Le poids moyen de l’UFC, Darren Till, s’est glissé dans les messages directs du champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, envoyant au champion un avertissement féroce.

Adesanya et Till sont connus pour échanger des DM entre eux, et maintenant Till a fait passer son jeu de DM au niveau supérieur. Mardi, le champion a partagé sur son Twitter un message vidéo que Till lui a envoyé en DM, avec “The Gorilla” indiquant clairement qu’il veut entrer dans l’Octogone avec “The Last Stylebender”.

Dans la vidéo, vous pouvez entendre Till crier: «Je viens pour vous! Je viens pour toi! Je suis f * cking venir pour vous! ” au champion, en précisant que c’est le combat qu’il veut.

Adesanya et Till sont deux des plus grandes stars de la division des poids moyens de l’UFC et un combat entre les deux a certainement un sens dans un proche avenir. En ce moment, Adesanya devrait affronter Paulo Costa, le n ° 1, tandis que Till devrait éliminer Robert Whittaker à l’UFC Dublin en août. Si les deux hommes gagnent leurs combats, alors un combat entre Adesanya et Till pour la sangle de poids moyen de l’UFC devient une réelle possibilité.

Bien sûr, en ce moment, tout est en suspens en raison de la crise des coronavirus. L’UFC est essentiellement au point mort en ce moment, avec ses deux prochains événements à Columbus et Portland officiellement reportés. Si les choses reviennent à la normale en été, il est probable que Adesanya affronte Costa et Till contre Whittaker, bien que l’épidémie de coronavirus et son impact sur le calendrier de l’UFC puissent continuer à repousser de nouveaux combats. Mais si les choses tombent au bon endroit, alors Adesanya vs Till pourrait éventuellement se produire à la fin de l’année.

