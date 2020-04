Vidéo de combat complet de l’UFC: Chuck Liddell élimine Tito Ortiz lors de sa première rencontre il y a 16 ans

Il y a seize ans, Chuck Liddell affrontait Tito Ortiz pour la première fois alors que les anciens amis devenaient des rivaux au carré à l’UFC 47.

Le combat a pris une éternité à faire. Mais il s’est finalement réuni après que Liddell et Ortiz aient passé des mois à parler de détritus, et l’UFC a capitalisé en réservant les poids lourds légers dans une tête d’affiche à la carte le 2 avril 2004 au Mandalay Bay Events Center à Las Vegas.

Liddell a finalement remporté le combat avec un KO époustouflant, mettant Ortiz à terre et au second tour. À l’anniversaire de cet événement, l’UFC a rendu disponible gratuitement le premier combat entre Liddell et Ortiz.