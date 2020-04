Vidéo de combat complet de l’UFC: Henry Cejudo montre sa grève au début contre Dustin Kimura

Regardez la vidéo de combat complet de Henry Cejudo contre Dustin Kimura pour regarder Cejudo remporter sa première victoire à l’UFC en battant Kimura à l’UFC sur FOX 13 dans un combat de poids coq le 13 décembre 2014 à Phoenix.

Cejudo, à quelques mois de son 28e anniversaire, est entré dans l’UFC comme un espoir de premier ordre après avoir remporté l’or olympique en lutte libre en 2008 et est resté invaincu lors de ses six premiers combats professionnels. Contre Kimura, “The Messenger” a montré plus de sa boxe que sa lutte en route pour prendre une décision claire et unanime.

Quatre ans plus tard, Cejudo battrait Demetrious Johnson par décision partagée dans sa deuxième fissure au championnat UFC des poids mouches pour mettre fin à la séquence historique de Johnson de 11 défenses de titre UFC réussies consécutives. Puis, en juin 2019, Cejudo a battu Marlon Moraes à l’UFC 238 pour remporter un titre de poids coq vacant et devenir champion à double division.