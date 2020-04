Vidéo de combat complet de l’UFC: Israël Adesanya remporte la victoire de TKO au début

Regardez Israël Adesanya contre Rob Wilkinson en vidéo de combat complet pour regarder Adesanya remporter sa première victoire à l’UFC en battant Wilkinson à l’UFC 221 le 11 février 2018 à Perth, en Australie.

Kickboxer très vanté, Adesanya, alors âgé de 28 ans, a montré des éclairs du champion du monde qu’il allait devenir, surmontant le graveleux Wilkinson et le terminant avec des frappes au deuxième tour. “The Last Stylebender” allait battre Robert Whittaker pour le titre des poids moyens de l’UFC 20 mois plus tard.

Lors de son dernier combat à l’UFC 248, Israel Adesanya a enregistré sa première défense de titre réussie avec une victoire unanime sur Yoel Romero.