Vidéo de combat gratuit: Bien que Khabib soit coincé en Russie (et peut-être hors de l’UFC 249), vous pouvez consulter ses débuts à l’UFC

Il semble de moins en moins probable que Khabib Nurmagomedov sera en mesure de combattre son titre léger contre Tony Ferguson, qui est écrit pour le 18 avril 2020 à un endroit qui reste à déterminer. C’est parce que “The Eagle” est actuellement ancré en Russie en raison des réglementations de verrouillage du pays à la suite de la pandémie de coronavirus.

Mais vous pouvez toujours obtenir votre correctif Khabib alors que Ultimate Fighting Championship (UFC) a pénétré profondément dans son coffre-fort vidéo pour offrir les débuts promotionnels de Nurmagomedov à l’UFC sur FX 1 en 2012.

Combattant sur le undercard de l’événement, Khabib a affronté Kamal Shalorus qui venait de perdre contre Jim Miller. Nurmagomedov, quant à lui, s’était déjà fait un nom en Russie, remportant 16 combats consécutifs, dont douze victoires d’arrêt.

Après un premier tour tiède, suivi d’un deuxième dominant, Khabib a ensuite soumis Shalorus via un étranglement arrière nu dans le troisième et dernier cadre. Et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire alors que «The Eagle» a remporté 11 combats de plus à l’intérieur de l’Octogone, y compris en réclamant le bracelet de 155 livres.

Malheureusement, le seul combat que tout le monde veut voir ne semble tout simplement pas se concrétiser, car la promotion a organisé un combat entre lui et Tony Ferguson à cinq reprises, et il semble qu’il est en passe d’être annulé pour la cinquième temps.

Mais l’horloge n’a pas encore sonné à minuit, car Dana White espère toujours sortir un lapin de son chapeau pour enfin mener ce combat. Sinon, cet homme est prêt à intervenir et à sauver la situation.