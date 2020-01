Vidéo de combat gratuit de l’UFC 246: Regardez Donald Cerrone soumettre Mike Perry avec un brassard vicieux

Tout se passe à l’UFC 246 le 18 janvier en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, alors que l’ancien champion des poids plumes et des poids légers de l’UFC Conor McGregor revient à l’action pour affronter un concurrent éternel et une légende de l’UFC. Donald «Cowboy» Cerrone dans une garniture de pavillon poids welter.

Bien que ce soit un grand combat pour McGregor et sa quête de rachat en 2020, Cerrone a tout autant à gagner avec une victoire. Ayant perdu ses deux dernières apparitions dans l’Octogone contre les prétendants légers Tony Ferguson et Justin Gaethje, “Cowboy” a besoin de quelque chose d’important pour effacer ce goût aigre, reprendre de l’élan en 2020 et faire un dernier effort vers un autre titre UFC. Une victoire sur McGregor à l’UFC 246 mettrait certainement “Cowboy” sur la bonne voie, quel que soit le poids du combat.

Avant son affrontement massif avec «Notorious», la promotion a été assez agréable pour ouvrir le coffre de Cerrone et libérer la victoire de soumission de «Cowboy» de 2018 contre «Platinum» Mike Perry, qui peut être vu dans le lecteur vidéo ci-dessus. Bien qu’il s’agisse d’une sorte de rancune, Cerrone n’a pas semblé dérangé par le moment en donnant un coup de poing à Perry sur les pieds avant de verrouiller une fin de brassard serré tard dans le premier tour.

Cerrone a promis de garder les choses face à McGregor à l’UFC 246 dans le but de donner aux fans ce qu’ils veulent, mais s’il commence à se faire étiqueter par la main gauche brevetée de McGregor, le vétéran averti pourrait décider de faire glisser l’action au sol. Si tel est le cas, McGregor pourrait finir par connaître le même sort que Perry, d’autant plus que “Cowboy” aura un avantage de taille et de poids sur l’Irlandais.

Pour une carte de combat UFC 246 complète, cliquez sur nouveau ICI.