Vidéo de combat libre de l’UFC 247: Valentina Shevchenko démolit Jessica Eye avec un coup de tête KO

Le deuxième événement UFC majeur de la nouvelle année se déroulera à l’UFC 247 le 8 février en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur du Toyota Center à Houston, au Texas, alors que Jon Jones défend son titre des poids lourds légers contre le concurrent invaincu Dominick Reyes dans la tête d’affiche.

À ne pas oublier est un affrontement co-principal entre la championne en titre des poids mouches UFC, Valentina Shevchenko, et la concurrente Katlyn Chookagian. Le combat sera la troisième fois que Shevchenko défend sa couronne de 125 livres après avoir éliminé Joanna Jędrzejczyk en 2018 pour remporter la ceinture vacante.

Alors que Jones vs Reyes est l’attraction principale et pour une bonne raison, Shevchenko est rapidement devenu l’un des combattants les plus dominants du sport aujourd’hui et un champion plus que capable de produire des résultats éternels à l’intérieur de l’Octogone. À la fin de la journée, “Bullet” n’a perdu que face à la championne actuelle des poids coq et poids plume de l’UFC, Amanda Nunes, depuis sa création promotionnelle en 2015.

Afin de faire la lumière sur le rachat de poids mouche de Shevchenko, l’UFC a sorti sans doute sa plus grande sortie en octogone à ce jour avant sa prochaine défense du titre le week-end prochain. La séquence, qui peut être vue dans le lecteur vidéo ci-dessus, montre la défense du titre de Shevchenko UFC 238 face à la candidate chevronnée Jessica Eye. Après un premier tour assez calme, Shevchenko a pu lancer un coup de pied parfaitement synchronisé qui a heurté la tête d’Eye et l’a immédiatement mise hors de combat. C’était assez incroyable et l’une des meilleures finitions de 2019.

Seul le temps dira si Shevchenko est capable de produire des résultats similaires contre un combattant à distance comme Chookagian, qui n’a perdu que par décision partagée tout au long de sa carrière professionnelle de 15 combats.

Pour des informations complètes sur la carte de combat UFC 247, cliquez sur ici.