Vidéo de combat libre de l’UFC 248: Joanna Jedrzejczyk remporte le titre avec une victoire sur Michelle Waterson

Joanna Jedrzejczyk est en quête de récupérer le titre de poids de paille féminin du championnat de combat ultime (UFC), alors qu’elle s’apprête à affronter la championne récemment couronnée, Weili Zhang, dans l’événement co-principal de l’UFC 248 ce samedi. (7 mars 2020) à Las Vegas, Nevada.

Avant de remporter un autre combat pour le titre, Jedrzejczyk a dû revenir dans la colonne des victoires après avoir échoué dans sa tentative de remporter le titre de Flyweight féminin contre Valentina Shevchenko à l’UFC 231.

En octobre de l’année dernière, Joanna a affronté Michelle Waterson à UFC Fight Night 161. En entrant dans le combat, Waterson était sur un rôle, remportant trois combats consécutifs et était apparemment une victoire de plus à l’écart d’un tir au titre.

Malheureusement, les rêves de combat pour le championnat de «Karaté Hottie» ont été anéantis, alors que Jedrzejczyk a pris le dessus sur ses pieds pendant plus de 25 minutes pour repartir avec une victoire unanime. Je pensais que ce n’était pas une promenade dans le parc, alors que Waterson est venu se battre, s’enfonçant presque dans un étranglement arrière nu au troisième tour.

C’était une victoire bien méritée pour Jedrzejczyk, alors qu’elle n’avait que 1-3 buts à ses quatre dernières sorties, y compris 0-3 dans les combats pour le titre. Maintenant, “JJ” tentera de mettre fin au règne de Zhang avant qu’il ne prenne de l’ampleur dans “Sin City”.

L’UFC 248 – en streaming sur ESPN + pay-per-view (PPV) ce week-end – devrait être mis en évidence par un combat pour le titre des poids moyens en tant que champion de la division, Israel Adesanya, affronte Yoel Romero.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’intégralité de la carte de combat UFC 248, en commençant par les matchs en ligne Fight Pass / ESPN + «Prelims», qui doivent commencer à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

