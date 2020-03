Vidéo de combat libre de l’UFC 248: Weili Zhang élimine Jessica Andrade et écrit l’histoire en Chine

C’était une route difficile et bien parcourue pour Weili Zhang, mais elle a finalement atteint Las Vegas, au Nevada, où elle défendra pour la première fois son titre de poids de paille féminin de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) contre Joanna Jedrzejczyk à l’UFC 248 en mars. 7, 2020.

En effet, même le coronavirus (Covid-19), qui a infecté bien plus de 80 000 personnes en Chine continentale, ne pourrait pas empêcher «Magnum» de se rendre aux États-Unis pour participer à l’un des plus grands combats de ses arts martiaux mixtes (MMA) carrière.

Avant cela, faisons un voyage dans le passé jusqu’à la nuit où Zhang est entré dans l’histoire en devenant le premier champion d’origine chinoise de l’UFC. En août 2019, Zhang s’est retrouvée à regarder la championne nouvellement couronnée, Jessica Andrade, à l’UFC Fight Night 157 à Shenzhen, en Chine.

L’action a commencé tôt, les deux dames étant déterminées à laisser le combat se jouer sur les pieds. Mais à seulement 30 secondes du combat, Zhang a coupé un Andrade trop agressif sur le menton avec une main droite droite qui l’a secouée. De là, «Magnum» a poursuivi l’assaut des genoux vers le corps et les coudes sur le côté de la tête.

Après s’être séparée de l’emprise de Zhang, un Andrade en retraite n’a pas pu échapper à son ennemi traqueur, alors que Weili a de nouveau coupé «Bate Estaca» avec une main droite qui l’a lâchée. Deux coups plus tard, et Zhang a été couronné le nouveau champion de 115 livres. Maintenant, “Magnum” cherchera à prouver que sa victoire était loin d’être un coup de chance en éliminant l’ancien champion de longue date dans “Sin City”.

L’UFC 248 – ESPN + pay-per-view (PPV) – devrait être mis en évidence par un combat pour le titre des poids moyens alors que le champion de la division, Israel Adesanya, affronte Yoel Romero.

