Vidéo de combat libre de l’UFC Brasilia: Kevin Lee assomme Gregor Gillespie d’un coup de tête éblouissant à New York

Kevin Lee fera son retour ce samedi soir (14 mars 2020) alors qu’il devrait faire la une de l’UFC Fight Night 170 face à Charles Oliveira en action légère, qui descendra à l’intérieur de Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil.

Avant cela, jetons un coup d’œil à la plus récente victoire de Lee, qui s’est produite en novembre dernier à l’UFC 244. Dans son combat contre Gregor Gillespie, “The Motown Phenom” était assez funk, ayant perdu deux d’affilée et trois de sa dernière quatre. Pour aggraver les choses, il faisait face à un adversaire de lutte invaincu qui avait à l’époque remporté 13 combats consécutifs, dont ses six premiers à l’intérieur de l’Octogone.

Donc, si vous pariez sur Lee quittant Madison Square Garden avec une troisième défaite consécutive, la plupart des gens ne vous traiteraient pas de fou. Lee, cependant, avait évidemment ses propres plans.

Pendant les premières minutes, Lee et Gillespie étaient occupés à se piquer, échangeant des grèves au point où leurs visages commencèrent à se faire exploser. Mais à mi-chemin du cadre d’ouverture, Lee a écrasé Gregor avec un droit renversé qui a forcé son élan à descendre. Instinctivement, Lee a lancé un coup de pied gauche parfait en guise de suivi qui a marqué «Le cadeau» directement sur le baiser, l’envoyant froid sur la toile.

Et juste comme ça, Lee était de nouveau de retour dans la colonne des victoires et 50 000 $ de plus. Maintenant, “The Motown Phenom” tentera de mettre fin à la séquence de six victoires d’Oliveira, ce qui sera plus facile à dire qu’à faire car “Do Bronx” est en larmes depuis deux ans.

Pour voir l’intégralité de la carte de combat UFC Fight Night 170 – qui sera diffusée exclusivement sur ESPN + – cliquez ici.