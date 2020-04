Vidéo de combat libre PRIDE: Fedor Emelianenko contre Antonio Rodrigo Nogueira 3

Regardez l’intégralité de la vidéo de combat Fedor Emelianenko contre Antonio Rodrigo Nogueira pour voir la troisième et dernière confrontation entre les légendes des poids lourds, qui a eu lieu à Pride Shockwave 2004 le 31 décembre 2004 à Saitama, au Japon.

Après la deuxième rencontre d’Emelianenko et Nogueira se terminant par un non-concours en raison d’un coup de tête accidentel, ils ont eu la chance de régler le score. Le combat du Nouvel An a été à la fois la finale d’un Grand Prix mondial des poids lourds 2004 et un combat d’unification du titre, Emelianenko mettant son titre incontesté en jeu contre le champion par intérim Nogueira. Excluant le non-concours, Emelianenko avait remporté 16 combats consécutifs avant ce combat de trilogie avec son plus grand rival.

Les deux hommes ont continué à connaître un grand succès par la suite. Emelianenko a ajouté les favoris de PRIDE Mirko Cro Cop et Mark Hunt, et les anciens champions de l’UFC Tim Sylvia et Andrei Arlovski à sa liste de résultats, tandis que Nogueira a finalement rejoint l’UFC, où il a remporté un autre titre intérimaire des poids lourds.