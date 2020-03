Vidéo de combat libre: Regardez Conor McGregor marquer un coup de grâce à ses débuts à l’UFC

Alors que l’Ultimate Fighting Championship (UFC) continue sa pause, la promotion déploie des vidéos de combat gratuites pour vous retenir jusqu’à ce que les choses soient à nouveau opérationnelles, ce qui pourrait être dès le mois prochain.

Le dernier combat gratuit du coffre-fort de l’UFC est le début de Conor McGregor avec la promotion en 2013. À l’UFC sur FUEL TV 9 à Stockholm, en Suède, «Notorious» est intervenu pour faire face à Marcus Brimage – qui à l’époque menait un combat à quatre victoire consécutive – sur la partie préliminaire de l’événement.

Il n’a pas fallu longtemps à McGregor pour faire sentir sa présence, jouant avec Brimage aux pieds dès le début. Une minute après le début du combat, Conor a marqué Brimage avec deux uppercuts qui l’ont fait tomber. De là, “Notorious” a plongé et a donné six coups sans réponse pour mettre fin au combat.

Et juste comme ça, la plus grande star des arts martiaux mixtes (MMA) est née. Depuis lors, McGregor a continué à produire plusieurs moments historiques dans l’Octogone, y compris des KO record et devenant le premier combattant à détenir deux titres de division distincts simultanément sous la bannière de l’UFC.

Conor est en pourparlers pour faire son retour à l’action contre Justin Gaethje, qui pourrait tomber dès le 11 juillet à l’UFC 252 à Las Vegas, Nevada, en supposant que la pandémie de COVID-19 s’éteint. Bien sûr, le président de l’UFC, Dana White, est convaincu que l’UFC reprendra ses activités comme d’habitude dès le 18 avril.