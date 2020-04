Vidéo de combat libre: Regardez Jon Jones faire ses débuts à l’UFC contre Andre Gusmao à l’UFC 87

Jon Jones est sans aucun doute l’un des champions les plus dominants à avoir jamais concouru dans le sport des arts martiaux mixtes (MMA). À 23 ans, il est devenu le plus jeune champion de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), a défendu son titre de Light Heavyweight 11 fois et n’a jamais subi de véritable perte à l’intérieur de l’Octogone; sa seule défaite est une perte de disqualification pour Matt Hamill.

En 2008, “Bones” a fait ses débuts officiels dans l’Octogone à l’UFC 87, face au vétéran de longue date, Andre Gusmao à Minneapolis, Minnesota. À l’époque, Jones n’avait que six combats professionnels à son actif sur le circuit régional, donc personne ne savait qui il était vraiment.

Dès le début, Jones a montré de l’urgence, poussant le rythme contre un ennemi beaucoup plus expérimenté. Mais il n’a pas fallu longtemps à Jones pour montrer son arsenal complet, lancer des coudes tournants et des frappes peu orthodoxes, mais son jeu frappant n’était pas aussi poli que maintenant, évidemment. «Bones» était peut-être un peu trop nerveux, alors qu’il coupait Gusmao de deux coups illégaux. Pourtant, cela n’a pas empêché le jeune 205 livres de pousser le rythme.

En fin de compte, Jones a remporté une décision unanime, donnant à Gusmao la première défaite de sa carrière professionnelle. Cinq victoires et trois ans plus tard, “Bones” a remporté son tout premier tir au titre de l’UFC contre Mauricio Rua à l’UFC 128, éliminant “Shogun” dans une performance historique (voir ici).

Et le reste, comme on dit, c’est de l’histoire.

“Bones” a été vu pour la dernière fois défendre son titre contre Dominick Reyes à l’UFC 248 en février dernier. Une fois que l’UFC aura repris son programme, “Bones” devrait défendre son titre contre Jan Blachowicz.