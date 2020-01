Vidéo de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 246

La conférence de presse d’après-combat de l’UFC 246 est la dernière affaire à gérer après la fin de l’action dans l’Octogone, et nous avons la vidéo en direct ci-dessous sur MMAFighting.com.

Les officiels de l’UFC annonceront les gagnants des bonus “Fight of the Night” et “Performance of the Night”, et les combattants gagnants rencontreront les médias après leurs combats.

La conférence de presse d’après-combat de l’UFC 246 a lieu environ 30 minutes après la fin de l’événement principal, ce qui signifie qu’elle commencera vers 1 h HE.