Vidéo de la conférence de presse de l’UFC 249: Khabib et Ferguson se sont séparés pendant une intense nuit de recul

Les deux meilleurs poids légers du monde, Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, se sont affrontés une nouvelle fois plus tôt dans la journée (vendredi 6 mars 2020) lors de la conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 249 (retransmission vidéo ICI) à Las Vegas .

Bien sûr, Khabib devrait défendre son titre léger contre Ferguson lors de l’UFC 249 le 18 avril en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur du Barclays Center à Brooklyn, New York. Ce sera la cinquième fois que Khabib vs. Ferguson sera réservé. Le combat a été annulé dans le passé en raison de coupures de poids bâclées et de blessures par hasard.

Avec un peu plus d’un mois avant que Khabib et Ferguson verrouillent enfin les cornes à l’intérieur de l’Octogone, les deux poids légers se sont affrontés sur scène lors du presseur d’avant-combat de l’UFC 249. Khabib et Ferguson ne se sont même pas approchés les uns des autres, mais doivent encore être séparés. Ferguson a déposé sa ceinture en signe de confiance seulement pour que Khabib le frappe avec colère.

Découvrez l’intégralité de la séquence ci-dessus avec l’aimable autorisation de l’UFC.

Compte tenu de la longue histoire de retraits et de retombées de la dernière seconde, l’UFC a déjà un plan en place pour l’ancien champion de l’UFC, Conor McGregor, pour remplacer Khabib ou Ferguson si quelque chose devait se produire avant le combat. C’est un plan de sauvegarde pour le moins, surtout compte tenu du mauvais sang entre Khabib et «Notorious».

