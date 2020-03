Vidéo de la première pesée de l’UFC 248, résultats en direct de Las Vegas

Nous sommes à un peu plus de 24 heures de l’UFC 248: événement «Adesanya vs Romero» à la carte (PPV), qui se déroule ce samedi. nuit (7 mars 2020) de l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, en tête d’affiche de la confrontation entre poids moyen entre 185 livres sterling, Israel Adesanya, et le plus puissant puncheur, Yoel Romero.

Mais avant de pouvoir se battre, ils doivent peser.

La pesée anticipée de l’UFC 248 aura lieu à l’hôtel hôte de l’UFC à 12 h ET ici dans le lecteur vidéo intégré ci-dessus, suivi par les festivités cérémonielles – avec les étoiles correspondantes – à 18 heures. ET, également présenté ici sur MMAmania.com.

Rappelez-vous, il n’y a pas d’allocation d’une livre dans les combats pour le titre, ce qui signifie que les combattants de l’événement principal et co-principal devront être sur l’argent quand viendra le temps de peser. Cela peut ou peut ne pas être un problème pour le récidiviste, Yoel Romero.

Complétez les résultats du texte de pesée précoce de l’UFC 248 répertoriés ci-dessous.

Carte principale UFC 248:

185 lb: le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya (184,5) contre Yoel Romero ()

115 lb: Weili Zhang, championne des pailles de l’UFC (115) contre Joanna Jedrzejczyk (115)

155 lb: Beneil Dariush (156) contre Drakkar Klose ()

170 lb: Li Jingliang () contre Neil Magny ()

170 livres: Max Griffin (170,5) contre Alex Oliveira (171)

Carte préliminaire UFC 248:

135 livres: Sean O’Malley (135,5) contre Jose Quinonez (135,5)

155 lb: Austin Hubbard () contre Mark Madsen (156)

185 livres: Saparbek Safarov (186) contre Rodolfo Vieira ()

185 lb: Gerald Meerschaert (185) contre Deron Winn (185,5)

115 lb: Polyana Viana (116) contre Emily Whitmire ()

135 livres: Jamall Emmers () contre Giga Chikadze ()

135 livres: Danaa Batgerel () contre Guido Cannetti (135,5)

N’oubliez pas de revenir à 18 h. ET pour les pesées de cérémonie.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 248 ce week-end à droite ICI, à commencer par le Fight Pass /ESPN +Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

