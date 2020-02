Vidéo de l’UFC 247: Dan Hardy et John Gooden dans ‘Inside the Octagon’ pour Jones vs Reyes

Le champion en titre des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, tentera de poursuivre sa perfection octogonale à l’UFC 247 le 8 février en direct sur ESPN + PPV depuis le Toyota Center de Houston, au Texas, lorsqu’il défendra sa couronne de 205 livres contre le concurrent invaincu Dominick Reyes.

Il s’agit d’un combat massif pour les deux hommes car ils représentent le deuxième plus grand événement de la nouvelle année à ce jour. Pour Jones, c’est sa chance de prouver qu’il est toujours aussi dominant et peut gérer la nouvelle vague de jeunes prétendants à la division des poids lourds légers. Quant à Reyes. C’est sa chance non seulement de remporter l’or à l’UFC, mais aussi de vaincre l’un des meilleurs combattants livre pour livre de tous les temps.

Menant à Jones contre Reyes, les commentateurs de l’UFC Dan Hardy et John Gooden se sont assis pour une édition de l’UFC 247 de “Inside the Octagon”, qui peut être vue dans le lecteur vidéo ci-dessus. Comme toujours, Hardy et Gooden font un travail formidable en décomposant chaque combattant et en révélant les forces et les faiblesses de leur tête d’affiche UFC 247.

De la description officielle de YouTube:

Dans cet épisode, John et Dan décomposent le combat pour le titre des poids lourds légers à l’UFC 247 entre le champion Jon “Bones” Jones et le challenger Dominick “The Devastator” Reyes. Les défenses de titre réussies contre Anthony Smith et Thiago Santos en 2019 ont vu Jones terminer la décennie en tant que champion des poids lourds légers et roi du livre pour le livre. Maintenant, il entre dans l’octogone pour la première fois en 2020 avec une vision claire de consolider sa place de meilleur sport de tous les temps.

Émergeant en tant que vedette d’une nouvelle génération dans la division des poids lourds légers, Dominick Reyes s’est frayé un chemin vers un record parfait de 12 et 0 et la frappe puissante du Devestator lui a maintenant valu une chance de remporter l’or à l’UFC. Le règne de Jon Jones prendra-t-il fin à l’UFC 247 ou Dominick Reyes sera-t-il encore un autre qui s’incline devant le roi.

Malgré son manque d’expérience dans les grands spots, les capacités athlétiques naturelles de Reyes et sa puissance de frappe utilisable pourraient lui permettre de donner aux problèmes de Jones le temps du combat. Ce sera à Jones de jouer au matador, de choisir ses coups et de combattre intelligemment en route vers une autre défense de titre UFC réussie.

