VIDEO | De nouvelles surfaces de confrontation entre Brian Ortega et Jay Park

L’une des rencontres les plus médiatisées de la carte UFC 248 de samedi s’est en fait produite en dehors de la cage, alors que les prétendants aux poids plumes Brian Ortega et «The Korean Zombie» Chan Sung Jung ont eu une course dans la foule. Plus précisément, Ortega a en fait giflé l’ami de Jung, le rappeur coréen Jay Park – prétendument lorsque Jung a fait une pause dans les toilettes.

Mardi, TMZ Sports a publié de nouvelles images de cet incident dans la foule, qui montrent les moments juste après que Ortega aurait giflé Park. Voir ci-dessus.

«Je t’ai dit que je te giflerais comme une chienne», peut-on entendre Ortega dire dans la nouvelle séquence.

Lundi, Ortega a publié une déclaration sur les médias sociaux sur cet incident, bien qu’il l’ait rapidement supprimé. Cette déclaration détaille ses problèmes avec Park et une conversation qu’il a eue avec le zombie coréen avant leur combat annulé en décembre à Busan, en Corée du Sud.

“Le 9 mai 2018, Jay Park a signé Korean Zombie à un contrat de gestion sous AOMG Entertainment, dont Park est le PDG, et peu après le début de la conversation sur les ordures”, a écrit Ortega. “Quand je me suis finalement rendu en Corée pour la conférence de presse, KZ m’a approché avec son traducteur (un vrai, pas Jay Park) et a dit:” Je veux m’excuser pour la conversation sur les ordures, c’est ma direction qui veut le faire pour promouvoir la lutte. ” J’ai accepté ses excuses, lui ai serré la main et nous avons eu une excellente conférence de presse. Peu de temps après, je me suis déchiré le genou et le combat a été annulé. Il y a quatre semaines, KZ et JP sont allés voir Ariel et ont dit que j’avais esquivé le combat. “Esquiver” et “blessure” sont deux choses distinctes, et comme je savais déjà que JP était celui qui écrivait le script, c’est à ce moment-là que je l’ai accueilli dans le jeu de combat et l’ai averti de surveiller sa bouche.

«Samedi soir, j’ai giflé trois personnes [sic] en même temps », conclut Ortega. «Je m’excuse d’avoir giflé le« traducteur »et je m’excuse d’avoir giflé la« star de la K-pop », mais je ne m’excuse pas d’avoir giflé« l’instigateur ».

Que pensez-vous de ce boeuf entre Brian Ortega et Jay Park?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/9/2020.