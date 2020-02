Vidéo de pesée BKFC 10: Hector Lombard bouscule, sourit à son adversaire avant les débuts du Main Event

L’ancien hors-concours de l’UFC et du Bellator MMA, Hector Lombard, a tiré le meilleur parti de sa première pesée officielle du Bare Knuckle FC avant ses débuts ce week-end au BKFC 10.

Lombard, 42 ans, a signé avec le Bare Knuckle FC à la fin de l’année dernière après sa libération de l’UFC. L’ancien champion des poids moyens de Bellator avait perdu ses six derniers combats à l’intérieur de l’Octogone et avait besoin d’une nouvelle promotion pour revenir à la maison. Alors que certains s’attendaient à ce que Lombard teste sa chance dans ONE Championship ou même un deuxième passage sous la bannière Bellator, la centrale cubaine a fini par encrer la ligne pointillée pour une action à mains nues.

Cela nous amène à l’événement BKFC 10 de ce week-end alors que Lombard se prépare à combattre le compagnon MMA David Mundell dans l’événement principal. Alors que les deux hommes sont sûrs de jeter du cuir lourd pendant leur combat en tête d’affiche, les choses sont devenues momentanément physiques lors de la pesée officielle du BKFC 10 d’hier (voir ICI).

Lombard, qui est connu pour sa taille et son pouvoir intimidants, a essayé de se rapprocher de Mundell. Le compagnon inconnu du MMA a gardé son sang-froid et Lombard l’a accueilli avec une poussée sur la poitrine. Lombard a immédiatement suivi cela avec un sourire et a serré la main de Mundell, alors que l’ancien concurrent de l’UFC Anthony Johnson semblait prêt à interrompre l’action.

Découvrez les images vidéo ci-dessus gracieuseté de Bare Knuckle FC.

BKFC 10 aura lieu plus tard ce soir (samedi 15 février 2020) en direct sur FITE.TV PPV depuis l’intérieur du Broward County Convention Center à Ft. Lauderdale, en Floride, marquera le premier combat professionnel pour Lombard depuis sa perte de décision en 2018 face à Thales Leites à l’UFC Sao Paulo.

Voici les résultats officiels de la pesée BKFC 10:

Hector Lombard (201,2) contre David Mundell (204,6)

Jim Alers (156) contre Kaleb Harris (154)

Luis Palomino (155,2) contre Elvin Brito (155)

Ulysses Diaz (188,4) contre Brian Maxwell (188,4)

Dat Nguyen (134,4) contre Abdiel Velazquez (135,4)

Lorenzo Hunt (204,6) contre Gustavo Trujillo (205)

Reggie Barnett Jr. (134,2) contre Matt Murphy (135)

Travis Thompson (134) contre Joshua Boudreaux (135)

Francesco Ricci (175,8) contre Fred Pierce (173,2)

Restez fidèle à Mania pour les résultats et les faits saillants des débuts du BKFC de Lombard.