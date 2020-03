VIDEO | Découvrez cette incroyable promo pour Leon Edwards contre Tyron Woodley à l’UFC Londres

Image: @leon_edwardsmma sur Instagram

Leon Edwards s’est souvent senti ignoré dans la division des poids mi-moyens. Cependant, son histoire de vie est quelque chose à prendre en compte, et elle occupe le devant de la scène dans une incroyable vidéo promotionnelle publiée par BT Sport pour UFC London.

Un nouveau départ, une nouvelle maison 🇯🇲🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Hors des rues et dans la cage 👊

De Kingston à Birmingham: c’est l’incroyable voyage de @ Leon_edwardsmma en tête d’affiche #UFCLondon le 21 mars 🙌 pic.twitter.com/K9NJBijMPX

– UFC sur BT Sport (@btsportufc) 9 mars 2020

Lors de l’épreuve de l’UFC à Londres le 21 mars, le poids welter classé n ° 4 affrontera l’ancien champion de la division, Tyron Woodley. Les deux combattants ont échangé des coups verbaux en ligne ces derniers mois et Edwards s’est souvent moqué de l’agitation de Woodley en tant que rappeur. Leur rivalité en ligne culminera avec l’événement principal à l’O2 Arena de Londres, en Angleterre.

Edwards est né à l’origine en Jamaïque et a grandi entouré de coups de feu et de chaos. Il a finalement déménagé avec sa famille à Birmingham au Royaume-Uni, qui a également sa juste part de la violence et de la culture des gangs. Edwards est décédé dans son enfance et sa mère l’a inscrit dans un gymnase local pour éviter les ennuis. De là, il a commencé le chemin de sa carrière de combattant.

Le joueur de 28 ans a gravi les échelons, devenant d’abord le champion de la BAMMA avant de signer à l’UFC en 2014 et de se faire un nom contre une dangereuse opposition.

Son frère, Fabian Edwards, est également un combattant talentueux et fait actuellement des vagues dans la division des poids moyens de Bellator. Il est actuellement invaincu et devrait combattre Costello Van Steenis au Bellator Londres plus tard cette année.

Leon Edwards remporte actuellement huit victoires consécutives, la deuxième plus longue séquence de victoires de la division (juste derrière l’actuel champion Kamaru Usman). Sa dernière victoire a été contre Rafael Dos Anjos et a eu lieu en juillet 2019. S’il peut marquer une autre victoire sur son adversaire américain à l’UFC Londres, le Britannique est probablement le prochain dans la ligne pour le tir au titre de 170 livres.

Familiarisez-vous avec la trame de fond de Leon Edwards dans la vidéo promotionnelle en haut de cet article.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/9/2020.