VIDEO | Découvrez la nouvelle publicité Conor McGregor Reebok

Reebok a publié une nouvelle publicité mettant en vedette Conor McGregor annonçant les nouvelles chaussures Zig Kinetica en tant que personnage de dessin animé.

La nouvelle publicité explique pourquoi le récent t-shirt Reebok mettant en vedette McGregor comme personnage de dessin animé a été publié. Ce t-shirt a été ridiculisé par les fans et les médias en ligne pour être ridicule, mais maintenant nous savons au moins pourquoi Reebok a publié le maillot car McGregor est la star de cette nouvelle campagne publicitaire pour les chaussures Zig Kinetica.

Découvrez la nouvelle publicité ci-dessous avec l’aimable autorisation d’Instagram de McGregor.

«Je vous ai dit @Reebok et j’avais quelque chose de grand pour vous. McGregor dans #ZigKinetica! En vente dans le monde entier le 21 février. ”

McGregor avait taquiné quelque chose de gros en collaboration avec Reebok et c’est tout. Les chaussures Zig Kinetica seront en vente dans le monde entier le 21 février. Considérant que McGregor est l’une des plus grandes superstars du sport, ces chaussures pourraient être un énorme succès pour Reebok.

Il convient de noter que dans la publicité, il mentionne que la figurine McGregor ne sera pas disponible à la vente, ce qui peut être une déception pour les fans de l’UFC qui voulaient en acheter un pour eux-mêmes.

McGregor revient dans l’Octogone ce samedi à l’UFC 246 à Las Vegas quand il affrontera Donald Cerrone dans un événement principal de poids welter de haut niveau. Il s’agit du premier combat de McGregor dans l’Octogone depuis une perte de soumission contre le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229 en octobre 2018. McGregor s’est absenté toute l’année 2019 en raison d’une suspension et de problèmes juridiques dus à ses actions à l’extérieur de la cage.

Quant à Cerrone, il est resté incroyablement actif en 2019 avec quatre combats. Il a battu Alexander Hernandez et Al Iaquinta pour démarrer l’année avant de subir des pertes consécutives de TKO face à Tony Ferguson et Justin Gaethje. Mais il reste l’un des combattants les plus populaires de l’alignement de l’UFC et McGregor l’a personnellement choisi comme adversaire pour son retour.

Que pensez-vous de cette nouvelle publicité Reebok mettant en vedette Conor McGregor?

