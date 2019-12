Vidéo: Découvrez les meilleures finitions des combattants de l'UFC Busan

Nous ne sommes qu'à quelques heures du dernier événement UFC de l'année alors que UFC Fight Night 165 se déroule demain matin (samedi 21 décembre 2019) en direct ESPN + de l'intérieur de la Sajik Arena de Busan, en Corée du Sud. "Zombie coréen" Chan Sung Jung tentera de remporter sa deuxième victoire consécutive à 145 livres quand il affrontera l'ancien détenteur du titre léger de l'UFC et le compétiteur pérenne des poids plumes Frankie Edgar dans la première.

Bien que l'UFC Busan ne possède pas la carte de combat la plus complète de 2019, ce n'est pas si mal compte tenu de la promotion que les fans de combat UFC 245 – qui ont présenté trois combats de titre – il y a à peine une semaine. En dehors du choc de l'événement principal entre «Korean Zombie» et «The Answer», UFC Busan mettra également en vedette des noms octogonaux importants comme Volkan Oezdemir, Aleksandar Rakic, Doo Ho Choi, Ciryl Gane, Matt Schnell, Da Un Jung et Said Nurmagomedov.

En prévision de l’action du petit matin, l’UFC a compilé les meilleures finitions parmi les meilleures de l’UFC Busan (qui peuvent être vues dans le lecteur vidéo ci-dessus). Qu'il s'agisse du coup de grâce de Rakic ​​sur Jimi Manuwa en juin, de la victoire d'Edgar à la dernière seconde sur Cub Swanson, de l'arrêt dominant d'Oezdemir sur Ilir Latifi, ou du récent TKO de 58 secondes de Korean Zombie sur Renato Moicano, l'action est tout simplement inoubliable .

Les fans de Fight espèrent se réveiller tôt demain matin et assister à un carnage comparable à l'UFC Busan. Au moins, l'événement principal entre Edgar et Jung devrait produire des feux d'artifice éternels.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de toute la carte de combat UFC Fight Night 165 samedi, en commençant par les combats de sous-cartes ESPN + "Prelims" à 2 h HE, suivi de la carte principale ESPN + heure de début à 5 h HE.