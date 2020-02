Vidéo: Deontay Wilder et Tyson Fury impliqués dans un staredown chauffé avant le match revanche le 22 février à Las Vegas

Invaincu (42-0-1), le champion des poids lourds WBC, Deontay Wilder, affrontera l’ancien tenant du titre, Tyson Fury (29-0-1), le samedi 22 février 2020 à l’intérieur du MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada dans l’un des matchs de boxe les plus attendus de mémoire récente.

Les deux hommes se sont d’abord battus pour un tirage au sort fin 2018 dans une affaire vraiment divertissante. Depuis lors, Wilder a battu Dominic Breazeale et Luis Ortiz par KO, tandis que Fury a éliminé Tom Schwarz et Otto Wallin en cinq mois.

Maintenant, les deux grands hommes chercheront à répéter leur classique instantané dans l’espoir de mettre enfin un terme à cette rivalité.

Wilder et Fury se sont rencontrés plus tôt dans la journée (mercredi 19 février 2020) lors de la conférence de presse d’avant-combat, et à la surprise de personne, les gros hommes se sont mâchouillé avant d’échanger des coups de pied.

Le vainqueur pourrait être en ligne pour une autre confrontation à gros prix contre l’actuel champion WBA (Super), IBF, WBO et IBO, Anthony Joshua, qui est revenu dans la colonne des victoires en décembre dernier après avoir battu Andy Ruiz Jr.

Le match revanche Wilder vs Fury se déroulera le même jour que l’UFC Fight Night 168 à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Mais au moment où les deux bagarreurs lourds atteignent le ring, l’événement de l’UFC devrait se terminer.

Sinon, je doute fortement que DAZN fasse attendre Wilder et Fury, tout comme Saul “Canelo” Alvarez et Sergey Kovalev ont dû faire pour le combat pour le titre “BMF” de Nate Diaz et Jorge Masvidal en novembre dernier.

Au grand dam de «Canelo».