VIDEO | Deontay Wilder et Tyson Fury se préparent à une conférence de presse

Image via @thenotoriousmma sur Instagram (photographe non répertorié)

Le match revanche que nous attendons tous est presque arrivé. Après plus d’un an d’anticipation, Deontay Wilder et Tyson Fury se retrouveront enfin ce samedi.

Avant leur confrontation au titre des poids lourds WBC, la paire s’est affrontée lors d’une conférence de presse d’avant-combat, et comme prévu, les choses sont rapidement devenues physiques.

Au début de leur regard fixe, Wilder et Fury ressemblaient davantage à un jeune couple dansant au bal du lycée. Finalement, cependant, les obscénités ont commencé à voler, et peu de temps après, elles se sont poussées partout sur la scène.

Voir tout ci-dessous, via Top Rank Boxing sur Twitter.

5 minutes. Non édité. Mots. Pousse. Tout. ⬇️ @ BronzeBomber 😤 @ Tyson_Fury # WilderFury2 | SAMEDI | PPV pic.twitter.com/tDyNybl7si

– Top Rank Boxing (@trboxing) 19 février 2020

Tyson Fury et Deontay Wilder ont combattu pour la première fois en décembre 2018. Dans la nuit de leur première rencontre, Fury a semblé remporter la majorité des manches, mais Wilder était l’homme derrière les moments les plus décisifs du combat – notamment un KO dévastateur du 12e round. cela ressemblait à la fin de Fury. En fin de compte, ce concours passionnant de poids lourds a été jugé nul.

Bien qu’il y ait eu un appétit immédiat et généralisé pour un match revanche, les deux hommes ont participé à deux autres combats avant la reprise. Wilder a vaincu Dominic Breazeale et Luis Ortiz, et Fury a vaincu Tom Schwarz et Otto Wallin.

Dans leur match revanche du samedi soir, les deux mastodontes poids lourds chercheront un résultat plus décisif, mais il est peu probable que ce combat marque la fin de leur rivalité. Il y a une clause dans leurs contrats qui pourrait facilement forcer une trilogie, peut-être dès cet été.

À partir de là, le monde réclamera sans aucun doute le vainqueur contre Anthony Joshua, qui a récemment vengé une perte d’arrêt à Andy Ruiz Jr.et est à nouveau le champion unifié des poids lourds.

Selon vous, qui sortira vainqueur lorsque Deontay Wilder et Tyson Fury entreront en collision à nouveau ce week-end?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/02/2020.