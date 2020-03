VIDEO | Des combattants de l’UFC unissent leurs forces pour chanter “ Face the Pain ” pendant la quarantaine COVID-19

Des membres notables de la communauté MMA, dont une poignée de combattants, se sont réunis pour chanter le célèbre hymne de l’UFC «Face The Pain».

L’épidémie de coronavirus a généré une série de réactions intrigantes et quelque peu bizarres du monde entier avec tout le monde, des influenceurs aux athlètes en passant par les célébrités essayant de remonter le moral de ceux qui s’auto-isolent.

Dans le sillage de la vidéo controversée de Gal Gadot d’elle et d’un certain nombre de visages célèbres chantant “Imagine” de John Lennon, MMA Fighting a décidé de rassembler plusieurs personnalités et combattants de tous les arts martiaux mixtes pour effectuer une interprétation de “Face The Pain” par Stemm.

Nous voulons rassembler le monde #MMA pendant la pandémie # COVID19, alors nous avons demandé aux combattants de chanter notre version de “Imagine”… pic.twitter.com/SNsiGYAbxr

– MMAFighting.com (@MMAFighting) 22 mars 2020

Sarah Kaufman, Ariel Helwani, Angela Hill et Aljamain Sterling font partie des personnes impliquées, car les fans de MMA continuent de se réconcilier avec le manque de combats qui ont lieu de semaine en semaine.

“Face The Pain” est connu pour être la chanson qui figurait au début des cartes UFC pour signaler le début de l’émission principale, de nombreux fans ayant de bons souvenirs d’entendre la bande sonore familière au fil des ans.

Alors que certains oublient le fait que ce n’est plus vraiment le cas, d’autres aiment le nouveau départ des événements PPV qui propose souvent une excellente voix off couplée à un package vidéo.

Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, nous verrons de nombreux coins différents de l’univers MMA se rassembler pour tenter de remonter le moral des personnes touchées par l’épidémie en cours, et à juste titre.

Le moment est venu pour les gens de se rassembler, car bien que cela puisse être une situation terrible pour nous tous, il y aura une lumière au bout du tunnel.

D’ici là, nous pouvons tous nous asseoir et apprécier à la fois le côté comique et le côté digne de foi de cet hommage FTP divertissant.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/03/2020.