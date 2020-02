Vidéo des confrontations de pesée de l’UFC 247: les combattants se rencontrent une fois de plus

HOUSTON – Vendredi a marqué la dernière fois que les concurrents pour le cheminement croisé UFC 247 très attendu avant la nuit de combat, car les pesées de cérémonie sont le dernier morceau des affaires officielles avant la carte.

Cela comprend les principaux compétiteurs, le champion UFC des poids lourds légers Jon Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC) et le challenger Dominick Reyes (12-0 MMA, 6-0 UFC), et les participants co-caractéristiques, le champion UFC des poids mouches Valentina Shevchenko (18-3 MMA, 7-2 UFC) et challenger Katlyn Chookagian (13-2 MMA, 6-2 UFC).

L’UFC 247 aura lieu samedi au Toyota Center. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Regardez la mise au jeu dans la vidéo ci-dessus.

.