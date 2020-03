Vidéo des séances d’entraînement ouvertes de l’UFC 248: le partenaire d’entraînement des ragdolls Yoel Romero, Weili Zhang assassine des électrodes

Ultimate Fighting Championship (UFC) a organisé ses séances d’entraînement ouvertes traditionnelles plus tôt dans la journée avant l’événement de paiement à la vue (PPV) UFC 248 de ce week-end (samedi 7 mars 2020), verrouillé et chargé pour la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Tous les participants aux événements principaux et co-principaux de la soirée étaient sur place pour montrer certains de leurs meilleurs mouvements pour donner aux fans de combat un avant-goût de ce qui allait arriver.

Pour commencer, Yoel Romero, qui affrontera l’actuel champion des poids moyens, Israel Adesanya, dans l’événement principal, a montré ses lancers de judo en jetant l’un de ses entraîneurs autour du tapis. Et si vous pensez que les entraîneurs ont un travail facile, vous allez probablement changer d’avis après avoir vu les bosses que l’homme a prises avec la permission de “Soldat de Dieu”.

En outre, Weili Zhang, qui défendra le titre de son poids paille féminin contre Joanna Jedrzejczyk, a montré sa vitesse et sa puissance en abusant des mitaines et a probablement laissé son partenaire d’entraînement avec des mains endolories par la suite.

Quant à Israel Adesanya, il a pris le temps de son entraînement pour organiser un concours de coups de pied entre deux fans dont deux voient qui avait les marchandises.

