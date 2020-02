Vidéo du combat libre de l’UFC Auckland: Dan Hooker élimine James Vick à San Antonio

Dan Hooker tentera de remporter sa troisième victoire d’affilée lorsqu’il affrontera Paul Felder dans l’événement principal de l’UFC Fight Night 168 ce samedi soir (22 février) au Spark Arena d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, qui sera diffusé exclusivement sur ESPN +.

Avant cela, faisons un voyage dans le passé pour voir l’une des victoires les plus dominantes de “The Hangman” dans la mémoire récente. En juillet 2019, Hooker a affronté James Vick à l’UFC sur ESPN 4 à San Antonio, Texas.

Les deux hommes ont commencé l’action tôt, car ils étaient impatients de donner le rythme et peut-être de trouver l’espace pour porter un gros coup d’écrasement après le saut. Dans les 90 premières secondes, ils ont chacun trouvé leur portée, échangeant des coups solides au visage.

Après avoir un peu gonflé le nez, Hooker a commencé à utiliser son jeu de coups de pied, que Vick a bien défendu. À mi-chemin du combat, Hooker a explosé avec un crochet gauche vicieux qui a laissé tomber «The Texecutioner». Une fois sur le terrain, “The Hangman” a sauté pour apporter la touche finale à une victoire par élimination directe au premier tour.

Vainqueur de six de ses sept derniers matchs, Hooker cherche maintenant à s’insérer dans la course au titre de 155 livres s’il peut dompter le «Irish Dragon» en Nouvelle-Zélande. Une victoire lui en donne trois d’affilée et améliore automatiquement son classement, puisqu’il se situe actuellement au 7e rang.

Pour plus d’informations sur les cartes de combat de l’UFC Auckland, cliquez sur ici.