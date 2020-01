VIDEO | Duane Ludwig décompose Conor McGregor contre Donald Cerrone – Partie 1: Attaque en position ouverte

Nous sommes à quelques jours de l’événement principal de l’UFC 246, qui opposera l’ancien champion des deux divisions Conor McGregor au combattant le plus victorieux de l’UFC, Donald «Cowboy» Cerrone.

Étant donné les compétences dangereuses de McGregor et Cerrone et les prédilections partagées pour les finitions à couper le souffle, de nombreux fans ont du mal à faire une prédiction pour ce match.

Duane Ludwig, un ancien kickboxeur décoré et artiste martial mixte, et l’entraîneur derrière une foule de combattants de haut niveau, est là pour vous aider. Dans la vidéo en haut de ce post, Ludwig décompose certaines des nuances de ce morceau McGregor vs Cerrone.

Conor McGregor n’a pas combattu depuis octobre 2018, quand il a été présenté par Khabib Nurmagomedov dans le but de récupérer le titre de poids léger de l’UFC. Son prochain combat le plus récent avant cela était un match de boxe à succès avec la légende invaincue Floyd Mayweather Jr., tandis que son deuxième combat le plus récent contre le MMA a eu lieu en 2016, lorsqu’il a éliminé Eddie Alvarez pour réclamer la ceinture légère. Parce qu’il détenait encore la ceinture UFC poids plume à l’époque, cela a fait de lui le premier combattant de l’histoire de l’UFC à détenir des titres dans deux catégories de poids simultanément. Il a 21-4 en compétition MMA.

Cerrone, d’autre part, vient de réaliser une paire de pertes d’arrêt pour les meilleurs prétendants légers Justin Gaethje et Tony Ferguson. Avant cela, il a remporté des victoires consécutives contre les prétendants légers Al Iaquinta et Alexander Hernandez, et une victoire de soumission contre Mike Perry dans la division des poids welters. Cerrone détient une multitude de records de l’UFC et a une fiche globale de 36-13.

Après avoir entendu sa panne de technique de Duane Ludwig, qui choisissez-vous pour le combat McGregor contre Cerrone à l’UFC 246?

