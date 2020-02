VIDEO | Duane Ludwig décompose le coup de pied tournoyant de Valentina Shevchenko

La championne féminine UFC des poids mouches, Valentina Shevchenko, était en pleine forme à l’UFC 247 samedi dernier, défendant sa ceinture avec un battement déséquilibré de la meilleure candidate Katlyn Chookagian.

Shevchenko a finalement terminé le combat sur le terrain au troisième tour. Avant cela, cependant, elle était extrêmement dominante sur les pieds, débouchant bon nombre de ses attaques de signature, y compris son coup de pied mortel.

Le coup de filature n’est pas une technique facile à maîtriser, mais le célèbre entraîneur gréviste Duane Ludwig est là pour vous montrer comment Shevchenko le fait. Regardez Ludwig creuser les nuances de cette attaque éblouissante dans la vidéo en haut de ce post.

Avec sa victoire sur Chookagian, Valentina Shevchenko a entamé une séquence de cinq victoires consécutives. Ses cinq dernières victoires – victoires déséquilibrées contre Priscila Cachoeira, Joanna Jędrzejczyk, Jessica Eye, Liz Carmouche et Katlyn Chookagian – se sont toutes produites dans la division poids mouche, où elle est rapidement devenue championne. Sa perte la plus récente a été une défaite de décision très controversée face à Amanda Nunes, qui détient actuellement les ceintures de poids coq et poids plume de l’UFC.

Les autres faits saillants du record de Shevchenko incluent des victoires sur Jan Finney, Sarah Kauffman, Holly Holm et Julianna Pena. Elle a actuellement une solide fiche de 19-3.

À l’heure actuelle, il n’est pas clair qui Valentina Shevchenko se battra ensuite, bien que Joanne Calderwood et Roxanne Modafferi semblent être des possibilités. Quoi qu’il en soit, elle doit montrer toutes ses meilleures armes, y compris son coup de pied tournoyant, lors de son prochain pas dans l’Octogone.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/02/2020.