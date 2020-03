Vidéo: Dustin Poirier se souvient d’avoir presque étouffé Khabib: «C’était aussi proche que possible»

Il a fallu près de neuf ans à Dustin Poirier pour verrouiller son premier tir sur un titre incontesté de l’UFC (Ultimate Fighting Championship) et tout a disparu en quelques instants.

C’est parce que Poirier a été confronté au champion en titre de l’UFC Khabib Nurmagomedov lors de l’UFC 242 en septembre dernier. Alors que «Diamond» est un vétéran capable qui a remporté des victoires consécutives contre Max Holloway, Justin Gaethje, Anthony Pettis et Eddie Alvarez menant la lutte, Khabib était simplement à un autre niveau. Il y a une raison pour laquelle la star russe est invaincue à 28-0 et Poirier l’a découvert à la dure, qui a pris la forme d’une perte de soumission au troisième tour (voir ICI).

Alors que Poirier a été naturellement dévasté par la défaite et a même envisagé brièvement sa retraite, il n’est pas le premier combattant à ressentir la colère de Khabib. Au cours des dernières années, Nurmagomedov a dominé des groupes comme Conor McGregor, Al Iaquinta, Edson Barboza et Michael Johnson. Poirier s’est avéré justement être le prochain gars en ligne dans la poursuite de Khabib pour la grandeur.

Mais contrairement à mai de ces autres combattants, Poirier avait en fait Khabib en difficulté lors de leur combat pour le titre assez déséquilibré. Ce fut peut-être le seul moment brillant de Poirier à l’UFC 242, mais “Diamond” a presque mis fin à Khabib via un étranglement à guillotine au milieu du combat.

“C’était proche”, a déclaré Poirier lors d’une récente apparition sur le podcast UFC Unfiltered (illustré ci-dessus). «C’était aussi proche que possible. J’aurais fini beaucoup de gars à l’UFC avec ce starter – beaucoup de gars. Et je termine beaucoup de gars dans le gymnase, tout le temps.

“Faire du jiu jitsu aussi longtemps que vous en avez, et juste ressentir, s’il y a un centimètre d’espace où [Nurmagomedov] peut rouler ses hanches sur le tapis et créer juste un peu d’espace et un peu d’espace pour respirer… J’aurais dû faire la garde », a poursuivi Poirier. «J’aurais dû contrôler tout son corps et ses hanches. J’aurais pu vraiment le replier là-bas si j’étais vraiment allé en pleine garde. Des choses simples comme celle qui aurait fini 90% des gars – que dix ou cinq pour cent dans lesquels Khabib est, vous ne finissez simplement pas les gars avec ça.

“Il faut que ce soit parfait, et c’est de ma faute”, a conclu Poirier. “C’est un décalage et une erreur de technique et tout est sur moi.”

Bien qu’il ne soit jamais complètement bon pour la psyché de regarder en arrière et de se demander ce qui aurait pu être fait différemment, au moins Poirier peut identifier un moment dans le combat qu’il a presque vaincu l’imbattable Khabib. Cela aide non seulement «Diamond» à faire face à sa première défaite depuis 2016, mais cela prouve à tous les autres prétendants à 155 livres que Nurmagomedov a des trous dans son jeu comme tout le monde. Ces trous peuvent être plus petits, c’est exactement ce que Poirier décrit, mais ils sont là.

Pour l’instant, Poirier retournera à la planche à dessin et se préparera à un éventuel affrontement avec Dan Hooker à l’UFC San Diego en mai. Mais avec le virus COVID-19 en cours qui étouffe la vie américaine quotidienne, le retour de “Diamond” dans l’Octogone pourrait être encore plus repoussé.