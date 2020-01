VIDEO | Écoutez ce que Conor McGregor a dit à Donald Cerrone quelques instants après l’arrêt

Quelques instants après que Conor McGregor a vaincu Donald Cerrone dans le tournoi principal de l’UFC 246, il s’est agenouillé à côté de son ennemi ensanglanté pour échanger quelques mots.

“Je t’aime Donald,” commença McGregor.

“Ces coups d’épaule l’ont cassé, hein?”, A-t-il ajouté, faisant référence aux frappes à l’épaule qu’il a utilisées pour briser les moments de nez de Cerrone dans le combat.

Ce bref échange entre McGregor et Cerrone peut être entendu dans l’édition UFC 246 de la populaire série The Thrill and the Agony de l’UFC, qui donne aux fans un aperçu des coulisses des moments les plus grands et les plus émouvants de chaque carte de paiement à la carte de l’UFC .

Voir ci-dessous.

Dans la même vidéo, on nous donne un gros plan sur la conversation d’après-combat de McGregor avec la grand-mère de Cerrone, la femme qui a élevé le pistolero léger bien-aimé.

“J’ai du respect pour vous, tellement de respect pour vous”, a déclaré McGregor à la grand-mère de Cerrone. «Vous avez élevé un enfer de garçon. Tu devrais être fier, je suis sérieux. “

Parmi les autres faits saillants de cette vidéo figurent les réactions côté cage des commentateurs de l’UFC Joe Rogan, Jon Anik et Paul Felder, ainsi que les réactions de l’équipe de McGregor, de l’équipe de Cerrone, du président de l’UFC Dana White et de la star de la boxe poids lourd Tyson Fury.

Avant sa victoire sur Donald Cerrone, McGregor n’avait pas goûté à la victoire depuis novembre 2016, lorsqu’il a éliminé Eddie Alvarez pour devenir un champion UFC en deux divisions. Après sa victoire sur Alvarez, il a échoué dans un match de boxe à succès avec la légende invaincue Floyd Mayweather Jr.en 2017, puis a fait appel au champion des poids légers UFC invaincu Khabib Nurmagomedov en 2018.

À partir de là, on ne sait pas ce que McGregor fera ensuite, bien qu’il ait beaucoup d’options de haut niveau, allant de Jorge Masvidal, à Kamaru Usman, à Nate Diaz, à Khabib Nurmagomedov à Justin Gaethje.

L’avenir est également nébuleux pour Cerrone. Bien qu’il devra d’abord passer du temps à réparer en marge, il est difficile de dire qui il combattra lorsqu’il sera à nouveau en bonne santé.

Que pensez-vous de cet échange d’après-combat entre Conor McGregor et Donald Cerrone?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/01/2020.