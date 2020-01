Vidéo «Embedded» de l’UFC 246 (Ep. 2): Conor McGregor dans son «endroit heureux» (et ce n’est pas son MacMansion)

Ultimate Fighting Championship (UFC) continue de lancer ses blogs vidéo «Embedded» avant combat UFC 246, après les activités de la semaine de combat de Conor McGregor et Donald Cerrone avant leur événement principal des poids mi-moyens ce samedi. nuit (18 janvier 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Cliquez ici pour regarder l’épisode 1.

Dans ce dernier épisode, nous avons appris que Conor McGregor a finalement atteint son «endroit heureux» et non, il ne parle pas du MacMansion dans lequel il résidait pour certains de ses autres combats. Nous examinons également de plus près la concurrente des poids coqs Raquel Pennington, ainsi que le vétéran léger, Diego Ferreira.

N’oubliez pas que MMAmania.com fournira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de la carte de combat UFC 246 entière le samedi. (18 janvier 2020) ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

