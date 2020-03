Vidéo «Embedded» de l’UFC 248 (Ep.2): Yoel Romero éblouit Paige VanZant avec son genou volant

Ultimate Fighting Championship (UFC) n’est qu’à quelques jours de son UFC 248: l’événement «Adesanya vs Romero» à la carte (PPV), qui descend ce samedi. nuit (7 mars 2020) de l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Cela signifie que les fans de combats auront droit à une dose quotidienne de blogs vidéo «intégrés», à la suite des exploits des têtes d’affiche de l’UFC, Israel Adesanya et Yoel Romero. “The Last Stylebender” défend son titre de 185 livres contre “Soldier of God” dans l’événement principal de l’UFC 248.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 248 ce week-end à droite ICI, à commencer par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

