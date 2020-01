Vidéo «Embedded» UFC 246 (Ep. 3): Conor McGregor aime Reebok ET son affiche d’événement

De quoi la plupart des combattants et des fans se plaignent-ils? Les chemises Reebok au vilain cul et les affiches ho-hum de l’UFC, qui semblent toutes deux inconvenantes pour un événement de cette ampleur. Mais la vedette de l’UFC 246, Conor McGregor, les aime tous les deux.

Ce n’est qu’un des nombreux angles de l’épisode 3 de l’UFC 246 «Embedded», mettant également en vedette Donald «Cowboy» Cerrone (et son adorable fils) avant leur événement principal des poids mi-moyens ce samedi. nuit (18 janvier 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Depuis la chaîne YouTube de l’UFC:

Dans l’épisode 3 de l’UFC 246 Embedded, les poids coqs Raquel Pennington et la fiancée Tecia Torres préparent les repas à la maison et comparent les humeurs de réduction de poids. Le chef de file Donald «Cowboy» Cerrone échange des hijinks d’avant combat pour des visites touristiques à Las Vegas. Son adversaire Conor McGregor s’associe avec le poids coq Holly Holm lors de l’enregistrement des athlètes. Et les obligations de la semaine de combat sont en cours pour les stars de la carte, y compris les adversaires légers Diego Ferreira et Anthony Pettis, ainsi que les poids-paille Claudia Gadelha et Alexa Grasso. UFC 246 Embedded est un blog vidéo en accès libre en coulisses menant au retour de Conor McGregor le samedi 18 janvier. Commandez le Pay-Per-View sur ESPNPlus.com/PPV.

