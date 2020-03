VIDEO | Entraînement étape par étape du poids corporel MMA du formateur de Leon Edwards

Image: @leon_edwardsmma sur Instagram

L’entraîneur de Leon Edwards, Jonathon Reynolds, a conçu pour vous un entraînement MMA complet avec des instructions vidéo.

Le cerveau derrière Velocity Training Club est responsable des meilleurs athlètes de combat, dont Leon Edwards, Fabian Edwards et le boxeur Callum Smith.

Pour BJPenn.com, il a conçu un entraînement complet du corps étape par étape pour tous les amateurs ou athlètes de MMA. Son entraînement MMA est la solution parfaite pour vous occuper pendant que la pandémie de coronavirus fait rage.

Regardez la vidéo complète ci-dessous, publiée par la journaliste de BJPenn.com Natasha Hooper. Suivez également Reynolds pour des conseils de formation et des images en coulisse de la formation de Leon Edwards.

Entraînement MMA complet du corps pour https://t.co/SOr8y6wQOw créé par le formateur de Leon Edwards, Jonathon Reynolds pic.twitter.com/h7M6PfygLe

– natashajane_mma1 (@MmaNatashajane) 25 mars 2020

L’événement principal entre Leon Edwards et Tyron Woodley à l’UFC London a été reporté en raison des craintes du Coronavirus. Cependant, le président de l’UFC Dana White a confirmé que l’événement sera reporté.

Les interdictions strictes de voyager et les restrictions de rassemblement social ont entraîné des restrictions sans précédent sur les événements sportifs en direct. Le MMA n’a pas fait exception. Au milieu du chaos, il a été émis l’hypothèse que Tyron Woodley affronterait son rival Colby Covington au lieu d’Edwards. Covington a affirmé qu’il était prêt à combattre l’ancien champion poids welter à la dernière minute. Cependant, Dana White a mis fin au match et a insisté pour que Woodley vs Edwards reste une priorité.

S’adressant à Kevin Iole sur Instagram en direct, White a confirmé que Woodley vs Edwards était une décision dès que l’épidémie de coronavirus prend fin et que l’industrie du MMA est de retour sur la bonne voie.

«Tous ces combats sont reprogrammés. Une fois que nous avons commencé le combat contre Khabib, nous roulons, mec. Nous reprenons nos activités et nous roulons. Et comme je vous l’ai dit plus tôt, tout le monde va se battre parce qu’il le veut, pas parce qu’il le doit », a expliqué White (via MMAjunkie).

Si Leon Edwards peut vaincre l’ancien champion des poids mi-moyens, cela le place en première position pour un tir contre le champion actuel de la division et son ancien adversaire, Kamaru Usman. Selon vous, qui sera le vainqueur de Leon Edwards contre Tyron Woodley? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/03/2020.