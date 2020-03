Vidéo: Ferguson est-il officiellement dans la tête de Khabib après le presseur UFC 249?

Il est sûr de dire qu’aucun combattant n’a vraiment secoué Khabib Nurmagomedov, champion des poids légers UFC invaincu, à l’intérieur de la cage. La même chose peut probablement être dite en dehors de celui-ci, même si Conor McGregor a fait de son mieux pour ébouriffer les plumes des Russes pour leur match de rancune en 2018.

Maintenant, alors que Khabib se prépare à défendre sa couronne de 155 livres contre son rival Tony Ferguson à l’UFC 249 le 18 avril en direct sur ESPN + PPV de l’intérieur du Barclays Center à Brooklyn, New York, les fans de combat peuvent enfin voir un adversaire se mettre sous la peau de “Aigle.” Après tout, Khabib et Ferguson devaient se battre quatre fois auparavant, alors ils se connaissent assez bien.

Khabib et Ferguson sont montés sur la même scène plus tôt ce soir (vendredi 6 mars 2020) pour la conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 249 (retransmission vidéo ICI) à Las Vegas, Nevada, et les choses n’étaient certainement pas cordiales. Alors que Khabib a mis à l’épreuve la patience de Ferguson en affirmant qu’il n’est pas un vrai combattant mexicain, c’est «El Cucuy» qui a fait le plus de dégâts au micro.

Tout d’abord, Ferguson a tiré sur le poids de Khabib, comparant son corps à celui de son coéquipier et ancien champion de l’UFC Daniel Cormier:

Ensuite, Ferguson a proclamé qu’il allait faire du «sang de pisse» à Khabib en utilisant la force de son vieil homme lors de leur rencontre en avril:

À la fin de la conférence de presse, Ferguson a commencé à remarquer qu’il se mettait un peu sous la peau de Khabib (quelque chose que nous n’avons pas vu trop souvent). Cela a incité «El Cucuy» à sonder les fans présents pour savoir s’il était ou non dans la tête du champion:

Enfin, Ferguson a franchi une étape supplémentaire lors de la conférence de presse à la veille de la nuit quand il a mis sa ceinture sur scène et a insisté pour que Khabib la pose également. Nurmagomedov n’a pas accepté et a fini par donner un coup de pied à la ceinture de Ferguson. Découvrez-le ci-dessous:

Que dites-vous, Maniacs? La conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 249 nous a-t-elle dit quoi que ce soit sur ce combat de titre léger? Ferguson est-il enfin à la tête de Khabib?

Sonnez!

