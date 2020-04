Vidéo: Francis Ngannou de l’UFC soulève Shaq au-dessus de sa tête comme si ce n’était rien

On ne peut nier que le concurrent poids lourd du Ultimate Fighting Championship (UFC) Francis Ngannou est l’un des combattants les plus terrifiants de tous les sports de combat. Sur la base de sa taille, de ses capacités athlétiques et de sa puissance de frappe record, «Predator» est la dernière personne avec qui vous voudriez vous battre.

Mais comment Ngannou se compare-t-il à d’autres athlètes de premier plan dans le monde, comme le Temple de la renommée de la NBA, Shaquille O’Neal?

Ngannou et Shaq se sont en fait rencontrés l’année dernière au Performance Institute de l’UFC à Las Vegas. Les deux hommes se tenaient côte à côte et il était clair que Shaq avait un avantage de taille significatif. Cela allait toujours être le cas car “The Big Aristotle” est l’un des basketteurs les plus intimidants de tous les temps. Il mesure sept pieds de haut et pèse environ 300 livres.

Ce n’est pas jusqu’à présent que les fans de combat peuvent voir une version étendue de cette réunion. Ngannou a publié des séquences vidéo invisibles (illustrées ci-dessus) plus tôt cette semaine via Twitter, se montrant levant Shaq au-dessus de sa tête comme si l’ancienne star de la NBA était une petite fille.

“Shaq tu n’es pas aussi lourd que je le pensais. C’est probablement la raison pour laquelle vous pouvez voler sur le terrain », a écrit Ngannou

C’est assez incroyable quand on considère la taille de Shaq et comment Ngannou est capable de le transporter sans effort. Cela montre simplement que «Predator» est dans une ligue à part pour les poids lourds en ce qui concerne la taille, la force et la domination physique.

Cela vous fait également vous demander comment l’actuel champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic, a pu dominer Ngannou lorsque les deux se sont battus pour le titre à l’UFC 220.

Ngannou, 33 ans, a capturé trois matches à élimination directe au premier tour après avoir abandonné les apparitions consécutives de l’Octogone à Miocic et Derrick Lewis en 2018. L’ancien challenger du titre des poids lourds a fait assez pour gagner un autre tir à la ceinture de Miocic, mais cet endroit est actuellement réservé à Daniel Cormier.

Cela laisse “Predator” à gauche pour défier la sensation grandissante de KO Jairzinho Rozenstruick sur la méga-carte proposée par l’UFC le mois prochain.