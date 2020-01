Vidéo: Frank Mir monte en ballon jusqu’à 300 livres et essaie de réduire 20 000 hamburgers de mort en calories

L’ancien champion des poids lourds de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Frank Mir, devrait couper plus de 30 livres pour concourir dans son ancienne catégorie de poids, mais sortir pour des hamburgers est beaucoup plus amusant.

Et cela ne se termine pas avec un coup de poing au visage (nous l’espérons).

Mir a tenté de s’attaquer au «Octuple Bypass Burger» de 20 000 calories et a échoué lamentablement, ce qui est compréhensible si l’on considère que l’objectif était de manger huit galettes de boeuf, 16 tranches de fromage, 40 tranches de bacon, deux tomates et un oignon.

Aussi connu sous le nom de «petit déjeuner» de Zuluzinho.

“Nous sommes à mi-parcours et je ne me sens pas vraiment bien”, a déclaré Mir (via MMA Junkie). «Je vais peut-être devoir taper, je pense que le burger me tape. Où est “Big” John McCarthy quand vous en avez besoin! “

Mir (19-13), qui aura 41 ans en mai, n’a pas concouru depuis une décision unanime contre Roy Nelson lors de leur revanche des Bellator 231 en octobre dernier dans le Connecticut.