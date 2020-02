Vidéo: Hector Lombard pourrait rétrécir, semble minuscule lors de la confrontation BKFC 10

Lil ’Hector Lombard se dirige vers l’arène à mains nues pour le Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) 10, en descendant ce samedi. nuit (15 février 2020) à l’intérieur du Broward County Convention Center à Ft. Lauderdale, Floride.

Alors que “Shango” “Showeather” “Lightning” n’a jamais été béni avec la hauteur, il a l’air particulièrement petit face à son compatriote David Mundell, qui a peut-être tiré un “Fletch” et a gagné six pouces avec ce chapeau de cowboy géant.

Phil Lambert / BKFC

“Il veut me mettre KO”, a déclaré Lombard lors de la conférence de presse d’avant-combat de la promotion. «Je vois la façon dont il me regarde, mais cela ne se produira pas. On va s’amuser samedi! Je ne peux pas d’attendre.”

Lombard, qui a quitté l’UFC après avoir perdu six matchs de suite, fera ses débuts au BKFC tandis que Mundell – qui n’est pas étranger aux arts martiaux mixtes (MMA) – est déjà 2-0 pour le BKFC avec une paire de finitions au premier tour.

“Il est un olympien à la retraite”, a déclaré Mundell. “Il a pris sa retraite du MMA et, samedi soir, je prévois également de le retirer du BKFC.”

