Vidéo: Israël Adesanya dit que les médecins de l’UFC OKd bras soupçonné de staphylocoque, minimise les craintes de coronavirus avant l’UFC 248

LAS VEGAS – Une génétique supérieure – et une tolérance apparente au paludisme – soulagent l’esprit d’Israël Adesanya en ce qui concerne les maladies infectieuses.

Le nouveau coronavirus a touché plus de 93 000 milliers de personnes et tué 3 200 personnes dans le monde, mais le champion de poids moyen de l’UFC a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas de la quasi-pandémie. Et il a dit qu’une plaie sur son bras qui avait fait vibrer le monde du MMA à propos d’une infection staphylococcique potentielle est beaucoup de bruit pour rien.

«Combien de personnes sont mortes du coronavirus jusqu’à présent? Combien de personnes ont eu le rhume? Il y a ce battage médiatique à propos de la couronne, et j’avais mon masque facial à l’aéroport, mais à la fin de la journée, j’ai eu le paludisme huit fois », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une séance d’entraînement ouverte pour l’événement à la carte de samedi à Arène T-Mobile. “Ma génétique est différente, et je ne suis pas au-dessus de la nature, ne vous méprenez pas. Je n’y suis pas soumis. Je ne me vois pas affecté par cela.

«Vous pensiez que j’avais du staphylocoque cette semaine. Je n’ai jamais eu de staphylocoque dans ma vie. Je frappe au bois, je ne le ferai jamais. Ce n’était rien. Tout le monde aime dire: “Ooh, regarde ça.” Je vais le frotter sur le visage de Yoel si je le dois. S’il est forcé de me combattre (je vais l’agiter devant son visage). “

Adesanya a ajouté que les médecins de l’UFC ont vérifié la plaie et lui ont donné le feu vert.

“Oh, ça va,” dit-il. “Il n’y a pas de fluide. Je ne sais pas à quoi ressemble le staphylocoque. Certaines personnes l’ont eu, d’où je viens. Mais je ne l’ai jamais eue, et je ne le ferai jamais, je vais frapper du bois. “

Après huit épisodes de paludisme, Adesanya a déclaré que son système immunitaire était plus fort que la plupart.

“Et le paludisme est le plus grand tueur au monde, n’est-ce pas? Donc, tout ce corona sh * t – f * ckin ‘frappe sur le bois, j’espère que je ne le comprendrai pas maintenant à propos de corona. “

Regardez la vidéo ci-dessus pour entendre Adesanya parler de la valeur de Romero en tant que prétendant au titre, de son enthousiasme pour le co-principal de la carte de samedi, Costa, Wilder contre Fury 2, et plus encore.